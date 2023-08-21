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Коммерсантъ FM
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Российский рынок акций растет на 0,8%

В начале торгов по состоянию на 10:04 индекс Мосбиржи растет на 0,81% — до 3136,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,93%, до 1056,81 пункта. Индекс голубых фишек растет на 0,73% — до 19770,74.

Курс доллара в расчете «на завтра» падает на 19 копеек — до 93,57 руб., курс евро — до 101,87 руб. Курс юаня снизился до 12,77 руб.

Доллар начал опускаться 14 августа после анонса Банком России заседания по ключевой ставке. 15 августа Центробанк решил поднять ставку до 12%.

После этого решения последние дни на Мосбирже фиксируют рекордные объемы торгов фьючерсами и опционами. 15 августа дневной объем торгов превысил 700 млрд руб. — это максимальное значение с февраля 2022 года.

Подробнее — в материале «Рынок запросил срочный взлет».

Анастасия Ларина

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