В Данилове открылся «променад»

В Данилове Ярославской области в День города открылась обновленная улица Ленина, которая была благоустроена в рамках проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниловский променад

Фото: Правительство Ярославской области Даниловский променад

Фото: Правительство Ярославской области

Проект благоустройства назывался «Открытая улица как место пульсации современной жизни города. Даниловский променад — часть 2». Участок улицы Ленина от Соборной до Советской площади стал пешеходным. Там заменили инженерные сети и обустроили пешеходное пространство с трехуровневым освещением. Кроме новых лавочек и урн появились качели разного типа и арт-объекты в виде стилизованных велосипедов, открылась и новая детская площадка.

Работы по благосутройству объекта шли непросто. По данным портала госзакупок, первоначально контракт на сумму 59,1 млн руб. был заключен в июне 2022 года с московским ООО «Прайд». Подрядчик смог выполнить лишь на 2,6 млн руб. В августе того же года заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. В январе 2023 года новый контракт заключили с рыбинским ООО «Производственная компания Крепыш» на сумму 46,8 млн руб. Работы были выполнены на 45,8 млн руб., после чего контракт расторгли по соглашению сторон. Еще один контракт с «Крепышом» на 23,7 млн руб. заключили в апреле 2023 года, он был исполнен почти полностью. Последний контракт на работы был заключен уже в августе 2023 года на сумму 4,4 млн руб. с даниловским ООО «Гарантстрой». Его исполнение пока не завершено.

Антон Голицын