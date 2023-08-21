На Кубани фирма выплатит 1,5 млн рублей компенсации за смерть мужчины в ДТП

В Динском районе Краснодарского края ООО «Трио» выплатит родственникам погибшего в ДТП мужчины 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приставы взыскали компенсацию в пользу матери, отца и брата гражданина, погибшего в результате аварии по вине водителя организации. Запросы были направлены в регистрирующие органы и финансовые организации для выявления имущества ООО «Трио», на которое можно обратить взыскание.

Организация находится в поселке Украинский, компании вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили руководителей об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Через непродолжительное время из фирмы поступили денежные средства в необходимом для погашения долга объеме. Деньги уже перечислены на счета взыскателей»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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