Средняя стоимость нового авто в Петербурге составила 1,8 млн рублей

Средний чек на покупку нового автомобиля в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2023 года составил 1,8 млн руб., автомобиля с пробегом — 1,4 млн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс".

При этом средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 млн руб., поддержанного — 1,7 млн руб.. В Московской области новые авто покупали в среднем за 2,6 млн руб., автомобили с пробегом — за 1,4 млн руб.

В России в январе-июне 2023 года средняя стоимость нового автомобиля выросла до 1,9 млн руб. с 1,7 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года, автомобиля с пробегом - до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июле текущего года индекс контрактования новых автомобилей в автосалонах Санкт-Петербурга вырос на 33% по сравнению с предыдущим месяцем.

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