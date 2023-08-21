В Башкирии в пожарах погибли на 30 человек больше, чем в 2022 году

В Башкирии с начала года в пожарах погибли 167 человек, в том числе двое детей, это на 30 человек больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда погибли 137 человек, в том числе шестеро детей, сообщает пресс-служба МЧС по республике. Получили ожоги 173 человека, это на семь человек больше, чем в прошлом году.

Всего за это время в республике произошло более 7,27 тыс. пожаров, что на 462 случая меньше, чем за прошлый год. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также неисправность электрооборудования.

Майя Иванова

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