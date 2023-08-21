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Районы Башкирии закупят в лизинг за 118 млн рублей десять погрузчиков

Администрации девяти районов Башкирии на аукционе 31 августа выберут поставщика десяти фронтальных погрузчиков по договору финансовой аренды (лизинга), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 118,75 млн руб. Цена одного погрузчика составляет 8 млн руб., стоимость финансовой аренды — 3,8 млн руб. Средства районам выделит бюджет республики.

Технику необходимо передать до декабря текущего года. Она передается в лизинг на пять лет, до декабря 2028 года. После окончания срока лизинга имущество переходит в собственность администраций районов. Все районы, кроме Ишимбайского, получают по одному погрузчику, Ишимбайский — два. Мощность двигателя одного погрузчика — 150 — 200 л. с., грузоподъемность 4 — 6 т. Они должны быть оснащены системой ГЛОНАСС с возможностью контроля передвижения техники и расхода топлива.

Майя Иванова

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