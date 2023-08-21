Утвержден предмет охраны парка имени Ленина в центре Уфы

И. о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин утвердил предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «парк имени Ленина» в центре Уфы, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно указу, ведомство поручило направить документ в госкомитет республики по делам юстиции для госрегистрации.

Предметом охраны ОКН является местоположение парка, его ландшафт, лестничные спуски к двум фонтанам, пешеходные дорожки и четыре стелы, демонстрирующие награды БАССР: два ордена Ленина (их республика получила в 1935 и 1957 годах), орден Октябрьской революции (в 1969 году) и орден дружбы народов (в 1972 году).

Парк был заложен во второй половине 19 века местным губернатором Сергеем Ушаковым.

Венера Хисамова

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