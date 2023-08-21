В курортом поселке Ольгинка сгорела пиццерия

Утром 21 августа в поселке Ольгинка (Туапсинский район) сгорела пиццерия, сообщают местные жители в Telegram-каналах.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6 часов 39 минут. Площадь пожара составила 80 кв. м. Спустя полчаса пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие семь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в сети появились кадры горящего поля в адыгейском поселке Энем. Официальной информации по возгоранию нет. Очевидцы утверждают, что огонь близко приблизился к автозаправочной станции.

Наталья Решетняк

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