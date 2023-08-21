В Пулково задержали вылет четырех самолетов в Москву

Вылет четырех самолетов из Санкт-Петербурга в Москву задерживается, свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково. Отклонение от графика произошло из-за введенных на прием и выпуск ограничений в аэропорту Внуково.

Как сообщили 78.ru в пресс-службе столичного аэропорта, ограничения были введены по независящим от авиагавани причинам. В целях безопасности с 6:25 часть рейсов перенаправляется на другие площадки.

По данным издания, с 8:30 Внуково возобновил приём и выпуск самолётов. Домодедово также работает в штатном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково появились бесплатные коляски для пассажиров с детьми.

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