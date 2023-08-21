В Уфе экс-директору фирмы-банкрота назначили штраф за невыплату зарплаты

Мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор 56-летнему бывшему директору и совладельцу ООО «Строительная компания „Знак качества“» Альфиру Бикбулатову (руководил компанией с февраля 2016 по март 2022 года). Он признан виновным в невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с августа 2017 года по январь 2019 года руководитель компании не выплачивал зарплату своему заместителю. Общая сумма задолженности составила 800 тыс. руб. Наличие долга и выполнение трудовых функций подтверждается судебными решениями. Директор компании вместо полного расчета с сотрудником израсходовал часть поступивших на счет фирмы денег на решение других финансовых вопросов.

Подсудимый не признал вину. Суд назначил ему штраф в 300 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, на два года.

ООО «Строительная компания „Знак качества“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2016 года. Компания признана банкротом в марте 2022 года, в отношении нее открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим является Фарит Гулюмов.

Майя Иванова

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