Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо «Шереметьево» приземлился в Казани

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга вместо московского аэропорта «Шереметьево» приземлился в Казани, сообщает РИА Новости. По данным издания, когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты».

По данным «Ъ», московский аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. «В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани»,— сообщили в пресс-службе. Ограничения ввели и в аэропорту Домодедово.

Минобороны РФ сообщило, что утром 21 августа пресекли попытка Украины совершить атаку беспилотником.

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