Казанская компания «Унистрой» достроит проблемный проект на Уктусе

Казанский застройщик «Унистрой» (ГК G-Group), который недавно зашел в Екатеринбург, выкупил строящийся жилой комплекс «Небосклоны» на Уктусе, сообщает портал 66.ру. Компания планирует достроить проблемный объект. Напомним, ранее компания Prinzip продала земельные участки казанскому девелоперу в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, а также рядом с ЖК «Парковый квартал».

Объект на Походная, 12 начинала строить компания «Инвестстрой» в 2021 году, но темпы работ замедлились. По словам вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, застройщик понял, что самостоятельно ему будет сложно завершить строительство. И Проект выкупил «Унистрй». Для казанского застройщика завершение строительства этого объекта может стать проверкой — готова ли компания работать в Екатеринбурге.

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