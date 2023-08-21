Около ста волонтеров участвовали в учениях по спасению людей в Сочи

Около 100 волонтеров из 46 регионов России приняли участие в совместных учениях МЧС России и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые прошли в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Когда поиск пропавших в природной среде будет вестись по единым методикам, эффективность участия волонтеров в таких мероприятиях значительно повысится», — отметил советник Министра МЧС России Даниил Мартынов.

Тренировки проходили в природной среде в сложных условиях пересеченной местности. В течение четырех дней добровольцы изучали теорию и учились работе с картами и информационными системами навигации.

Учения в Сочи завершили в этом году серию обучающих мероприятий для российских добровольцев, которые также состоялись в Хабаровском и Красноярском краях, Калининградской области и Республике Татарстан.

Наталья Решетняк

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