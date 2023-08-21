Губернатор Петербурга завел аккаунт в «Одноклассниках»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрировал страницу в социальной сети «Одноклассники». Первую публикацию, размещенную 19 августа, он посвятил бездомным животным.

«Сегодня Всемирный день бездомных животных. Давайте все вместе поможем в этот день собакам и кошкам, которым не довелось пока встретить своего человека. Их взгляд всегда полон немого вопроса и надежды. Всем четвероногим хочется внимания и любви»,— говорится в сообщении.

Он также призвал подписчиков сделать репост, чтобы помочь бездомным животным из петербургских приютов найти новых хозяев. До этого у губернатора уже была страница «ВКонтакте» и официальный Telegram-канал.

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