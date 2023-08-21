На Химмаше полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе с балкона

В Екатеринбурге на Химмаше полицейские задержали 64-летнего мужчину из-за сообщений местных жителей о стрельбе. Как сообщил портал Е1, жители района вызвали полицию сообщив, что якобы мужчина открыл стрельбу с балкона по людям. В в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что мужчину действительно задержали.

«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1959 года рождения. Он доставлен в территориальный ОВД. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности произошедшего, опрашиваются очевидцы. Ситуация находится на контроле руководства городского управления МВД»,— прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

При этом, по данным полиции, сообщений о пострадавших пока не поступало, а оружия в квартире задержанного мужчины не обнаружили.

Напомним, в 2021 году экс-милиционер Сергей Болков открыл стрельбу из карабина по прохожим из своей квартиры на Химмаше. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. В феврале 2022 года Свердловский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте