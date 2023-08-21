Главные новости к утру 21 августа

Российские активы Polymetal вызвали серьезный интерес у крупных игроков отрасли, выяснил «Ъ». Среди интересантов — «Полюс», УГМК, «Селигдар», Владислав Свиблов и даже АЛРОСА. О потенциальных покупателях

Несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите в ЮАР, узнала Financial Times. В преддверии саммита идею расширения объединения поддержали ЮАР и КНР.

Российская площадка для монетизации контента Boosty может быть продана до конца года, узнал «Ъ». Руководящая им My.Games уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Подробнее

Левоцентрист Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы. Он набрал 59% голосов после обработки 96% протоколов.

Во второй тур выборов в Эквадоре вышли протеже экс-президента Луиса Гонсалес и сын одного из богатейших бизнесменов страны Даниэль Нобоа, который был аутсайдером в опросах. Они набрали 33% и 24% соответственно.

Ювелирные компании пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата, узнал «Ъ». Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений. Крупный производитель алмазов АЛРОСА поддерживает идею, так как огранка мелких камней внутри страны не производится из-за низкой рентабельности. Подробнее

Дональд Трамп не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента США от республиканцев 23 августа. Он объяснил это тем, что опрос телеканала CBS показал его лидерство с «легендарными» показателями.

В Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа. В этот день в столице выпало 47 мм дождя — 60% от нормы августа.

О предстоящих 21 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».