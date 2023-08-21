Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в Краснодаре

В Краснодаре прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения балкона по улице Ленина, 90. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время место происшествия огорожено. Управляющая компания ООО «ГУК-Краснодар» готовится к ремонту здания. Уточняется, что дом не считается аварийным.

По результатам проверки будет дана оценка работе управляющей компании.

Ранее телеграмм-каналы опубликовали сообщение краснодарца, в котором он сообщил, что обрушение части балкона произошло прямо у него за спиной, когда он проходил по тротуару.

Наталья Решетняк

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