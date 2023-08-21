В УрФУ подтвердили гибель 32-летнего аспиранта из Габона

В Уральском федеральном университете (УрФУ) подтвердили, что 32-летний аспирант вуза Франсуа Нджелассили из Габона скончался 18 августа. Как сообщалось ранее, мужчину ранили ножом во время драки на ул. Малышева в ресторане Burger King.

«Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны — Габона — и развития ее экономики»,— говорится в сообщении вуза. Сначала он освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования.

В УрФУ рассказали, что в 2019 году Франсуа Нджелассили разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки и стал одним из семерых, кто получил звание «Иностранный студент года». В вузе о нем отзываются, как об целеустремленном, отзывчивом и добром человеке.

«Университет выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Франсуа Нджелассили»,— заявили в УрФУ.

Подозреваемый в убийстве студента уже задержан.

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