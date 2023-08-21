Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: в войска переданы первые комплексы управления ПВО «Магистр-СВ»

Первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ» поступили в российские войска, сообщил источник ТАСС. По его словам, комплексы уже производятся серийно.

«Магистр-СВ» разработан пензенским научно-производственным предприятием «Рубин» (входит в «Росэлектронику» «Ростеха»). Комплекс предназначен для разведки воздушного пространства и координации противовоздушного боя. В состав входит оптико-электронная станция, способная вести автоматическое обнаружение, распознавание и сопровождение воздушных целей. Для этого разработчики создали базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...