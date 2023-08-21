ТАСС: в войска переданы первые комплексы управления ПВО «Магистр-СВ»

Первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ» поступили в российские войска, сообщил источник ТАСС. По его словам, комплексы уже производятся серийно.

«Магистр-СВ» разработан пензенским научно-производственным предприятием «Рубин» (входит в «Росэлектронику» «Ростеха»). Комплекс предназначен для разведки воздушного пространства и координации противовоздушного боя. В состав входит оптико-электронная станция, способная вести автоматическое обнаружение, распознавание и сопровождение воздушных целей. Для этого разработчики создали базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

Леонид Уварчев