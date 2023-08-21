Омский «Авангард» с крупного поражения стартовал в Кубке Блинова

В Омске стартовал предсезонный турнир команд Континентальной хоккейной лиги Fonbet Кубок Блинова. В матче открытия местный «Авангард» был разгромлен ярославским «Локомотивом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Исход матча был во многом предопределен уже в первом периоде, когда гости забросили три безответные шайбы. Итоговый счет — 1:5. Единственную шайбу у омичей провел Иван Игумнов.

В турнире также принимают участие «Салават Юлаев» (Уфа), «Барыс» (Астана) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). 20 августа должен был состояться и матч «Барыс» — «Салават Юлаев», но его отменили, поскольку 21 августа в Уфе пройдет прощание с уроженцем Башкортостана, хоккеистом Родионом Амировым, скончавшимся от рака.

Кубок Блинова продлится до 25 августа. Сегодня, 21 августа, «Авангард» встретится с «Нефтехимиком».

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Валерий Лавский