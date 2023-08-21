Контрабандисты, переправившие за рубеж лес на 100 млн рублей, получили по 8 лет

Ленинский райсуд Иркутска вынес приговор по уголовному делу двоих местных жителей. Они признаны виновными в скупке незаконно заготовленной древесины, контрабанде стратегически важных ресурсов и создании фирмы через подставное лицо, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что фигуранты дела сбывали незаконно заготовленную древесину, используя фиктивные документы. Всего ими было экспортировано более 15 тыс. куб. м леса стоимостью свыше 100 млн руб.

Фигурантам дел назначено 7 лет и 8 месяцев и 7 лет и 10 месяцев лишения свободы, также на три года им запрещено заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В прошлом году правоохранители сообщили о завершении расследование серии уголовных дел в отношении членов организованного преступного сообщества, занимавшегося контрабандой древесины из Иркутской области в Китай. Речь шла о вывозе в Китай около 150 тыс. куб. м древесины общей стоимостью около 900 млн руб.

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Оксана Павлова