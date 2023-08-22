Стволовые клетки возвращают зрение

«Если бы я стоял на полметра левее или правее, я бы не стал слепым,— жалуется Филип Дерст,— мне просто не повезло». Людям, чья роговица помутнела из-за попадавших в глаз едких веществ, могут помочь стволовые клетки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

51-летний Дерст стоял возле посудомоечной машины, но не бытовой, а промышленной, в ней находилась щелочь. Машина взорвалась, и щелочь попала прямо в глаза Филипу. «Я просто не могу описать, насколько это было больно! — вспоминает он.— Ничего подобного прежде я не испытывал, а ведь я и конечности ломал, и голову разбивал, и падал со скейтборда на полном ходу, много всего случалось. Все это были пустяки по сравнению со щелочью в глазу».

Филип пытался действовать по инструкции: промыл глаза гигантским количеством воды, потом попросил выдавить лимон и закапал в глаза сок, чтобы нейтрализовать щелочь. Но ничего не помогало: нестерпимая боль унялась только после сильных обезболивающих, которые ему ввела скорая.

Дерст ослеп. Точнее, его роговица стала настолько мутной, что он мог различать только свет и тьму. Хуже того, природная способность роговицы регенерировать из-за ожога была утрачена: обожженное место заросло клетками конъюнктивы, слизистой оболочки глаза, и капиллярами, необходимыми для ее кровоснабжения. Регенеративный процесс был таким образом блокирован.

И тогда Дерст согласился на экспериментальное лечение. Его собственные стволовые клетки из роговицы культивировались в лаборатории и затем были подготовлены для трансплантации. После чего хирурги иссекли паталогически разросшуюся конъюнктиву и пересадили на ее место культуру клеток самого же Дерста. Таким образом они снабдили его глаза материалом для дальнейшего восстановления роговицы.

Зрение не полностью, но вернулось к Филипу, он описывает свои нынешние ощущения таким образом: «Я будто бы плаваю с открытыми глазами. Я не только различаю свет и тьму, мне удается распознавать и некоторые образы. Например, если поднять руку, то видно, что это рука, а не что-то еще».

Экспериментальная методика применена еще к трем пациентам, во всех случаях настолько же успешно, как и у Дерста.

Авторы методики подчеркивают, что она годится только для ограниченного круга пациентов, но даже эта возможность прекрасна: тысячи людей смогут вернуть себе зрение. На очереди — та же самая методика, но в применении к сетчатке глаза. Пока для такой работы еще нет легальных оснований, американское Управление по контролю качества продовольствия и медикаментов ее не одобрила, но первый шаг в нужном направлении сделан.

По материалам статьи.

Ольга Грибова