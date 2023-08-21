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Коммерсантъ FM
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Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, у него передозировка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «РИА Новости» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев «готов обменять Белгород на членство в НАТО». По мнению госпожи Захаровой, у господина Зеленского, «видимо, передозировка случилась». Других комментариев официальный представитель МИД РФ не представила.

Украинский президент сказал о готовности «обменять Белгород на членство в НАТО» на пресс-конференции в Дании. Так он отреагировал на вопрос журналиста о возможных уступках территорий ради членства в Североатлантическом альянсе.

В середине августа глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. В офисе украинского президента отвергли такую возможность, назвав уступки территорий недопустимыми. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что ради вступления в альянс Украине «нужно будет отказаться даже от самого Киева».

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Леонид Уварчев

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