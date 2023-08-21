В центральной и южной части Воронежской области объявили «высокую» пожарную опасность

МЧС установило четвертый — «высокий» — класс пожарной опасности в большинстве районов Воронежской области. Всего этот режим введен в 22 муниципалитетах в центральной и южной части региона, сообщили в ведомстве.

В их числе Богучарский, Верхнемамонский, Кантемировский, Петропавловский, Россошанский, Аннинский, Бобровский, Бутурлиновский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Каширский, Лискинский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Панинский, Подгоренский, Таловский и Эртильский районы, а также городской округ Нововоронежа.

Третий — «средний» — класс пожарной опасности продолжает действовать в 11 муниципалитетах в северной части региона, в том числе в самом Воронеже и прилегающих к нему районах.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте