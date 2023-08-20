В Курской и Белгородской областях устраняют последствия атак беспилотников

Власти Курской и Белгородской областей Черноземья сегодня сообщали о различных последствиях прилетов беспилотников со стороны Украины. В обоих регионах обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Так, курский губернатор Роман Старовойт написал в соцсетях об устранении энергетиками последствий атаки БПЛА на подстанцию Суджа, из-за чего накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без электричества более 5,5 тыс. человек. Днем снабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

По словам главы Белгородчины Вячеслава Гладкова, сегодня российские системы ПВО в период с 13-50 до 14-40 в воздухе над облцентром и Белгородским районом сбили три цели. Обошлось без последствий на земле.

Владимир Зоркий