«Яндекс Погода»: 21 августа в Черноземья будет преимущественно облачно, до +29°

В понедельник, 21 августа, на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная погода, а среднесуточная температура составит от +25° до +29°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего в понедельник будет в Белгороде, где ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +29°. В Липецкой области прогнозируется облачность с прояснениями и температура +25°. В остальных регионах Черноземья 21 августа будет облачная погода: в Воронежской и Орловской областях термометры покажут до +26°, на Тамбовщине - до +27°, в Курской области - до +28°.

Владимир Зоркий