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Воронежский «Факел» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

В домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» уверенно обыграл команду «Пари НН» - 2:0.

Фото: Андрей Архипов

Фото: Андрей Архипов

Хозяев с первых минут погнали в атаку практически полные трибуны (на них официально собрались 11744 болельщика), и в первом тайме почти вся игра проходила у ворот гостей. В результате одной из затяжных атак перед воротами соперника с мячом оказался форвард «Факела» Хызыр Аппаев, но вместо удара он решил навесить на Максима Максимова, тот скинул снаряд дальше, в результате «круглого» отправили выше ворот.

В начале второго тайма нагруженный борьбой защитник нижегородцев Виктор Александров за короткое время заработал две желтых карточки и оставил свою команду вдесятером. В большинстве «Факел» смог открыть счет только на 75-й минуте, после серии замен: на аккуратную подачу с левого фланга Ильнура Альшина вовремя откликнулся вышедший на поле Евгений Марков, которому удался точный кивок головой. Уже в добавленное время преимущество хозяев закрепил еще один вышедший из запаса нападающий Александр Долгов. Получив пас на ход, он фактически оббежал голкипера гостей и послал мяч в пустые ворота.

Так «Факел» прервал серию из четырех поражений и набрал первые очки в сезоне РПЛ (в Кубке страны команда первую победу одержала над ЦСКА 9 августа). Пока команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре, 25 августа, воронежцы вновь сыграют на домашнем стадионе, приняв на нем «Краснодар».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Вадим Евсеев заявил, что сегодня его подопечные «соответствовали уровню болельщиков». «Заслуженной победы добились и игрой, и отношением футболистов к делу,- пояснил наставник. - Мы нивелировали сильные стороны соперника, его взаимодействия в атаке. Терпели, ждали, нам помогло и удаление у них, хорошие замены. В первом тайме подали восемь угловых, будем работать над результативностью».

Андрей Цветков

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