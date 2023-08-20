Главные новости за 20 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жара на Кубани близка к рекордным значениям. Температурный фон на 3-4 градуса превысил климатическую норму.

В Краснодаре найден 8-летний мальчик, пропавший 17 августа. Подробности о том, где находился ребенок — в полиции не сообщают.

Также в Анапе 19 августа пропала 9-летняя девочка, ее сейчас разыскивают сотрудники полиции.

В текущем году в Краснодарском крае стало на 20% больше абитуриентов в области информационных технологий. Число заявлений превысило квоту.

Ночью 20 августа в Сукко неизвестные изменили название села Сукко на горе. Полиция начала проверку по данному факту. Местные жители и представители органов ТОС исправили надпись в названии села.

В доме №90 по улице Ленина в Краснодаре обрушилась часть балкона. Прокуратура Центрального административного округа организовала по данному факту проверку.

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