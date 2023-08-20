МЧС: в Кропоткино загорелась шелуха от семечек на площади 800 квадратных метров

В воскресенье, 20 августа, в городе Кропоткин Краснодарского края спасатели локализовали горение шелухи подсолнечника на площади 800 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на улице Плодородная поступило в 13:22. Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что произошло загорание шелухи подсолнечника на площади 400 кв. м. на открытой территории. Около 15:30 площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожар удалось локализовать в 16:40.

К ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 61 человек личного состава, 20 единиц техники.

Тат Гаспарян

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