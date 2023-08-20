В Сукко восстановили поврежденное вандалами название села на горе

В Сукко представители органов ТОС и местные жители исправили надпись в названии села на горе. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе в Telegram-канале.

«Нарушитель пока не установлен, отдел МВД Анапы проводит проверку»,- говорится в сообщении.

Ранее полиция Анапы заявила, что по факту переставленных букв в названии села Сукко на склоне горы проводится проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В соцсетях очевидцы рассказали о том, что неизвестные изменили надпись с названием населенного пункта. Надпись превратилась в ругательство ночью 20 августа.

Тат Гаспарян

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