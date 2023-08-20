На Кубани на 20% стало больше абитуриентов в области ИТ

В текущем году в Краснодарском крае стало на 20% больше абитуриентов в области информационных технологий. Число заявлений превысило квоту, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

У абитуриентов самыми востребованными стали «Информационная безопасность» и «Программная инженерия».

На направления информационных технологий Кубанский государственный технологический университет принял более 12 тыс. заявлений, еще 550 — в магистратуру. Порядка 965 тыс. заявлений подали в Кубанский государственный университет, около 1000 — в магистратуру. В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) на ИТ-направления подали 4,5 тыс. заявлений, магистратуры — около 400.

Тат Гаспарян

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