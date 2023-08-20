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В Сочи не пустили на линию более 40 пассажирских автобусов

Сотрудники отделения технадзора сочинской Госавтоинспекции не выдали водителям 44 пассажирских автобусов карты, подтверждающие допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Всего в августе правоохранители проверили 157 автобусов, сообщает ведомство.

Фото: Госавтоинспекция города Сочи

Фото: Госавтоинспекция города Сочи

Профилактические беседы с водителями пассажирских автобусов проводят на пунктах технического осмотра.

«Госавтоинспекция города Сочи напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на территории города-курорта, о неукоснительном соблюдении требований ПДД»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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