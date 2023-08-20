В ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадали шесть человек

На автодороге «Адлер — Красная Поляна» в результате столкновения автомобиля Hyundai Tucson и рейсового автобуса пострадали шесть человек, в том числе 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по городу Сочи.

Авария произошла в субботу, 19 августа, около 10:00 в районе остановки «Монастырь». По информации ведомства, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом марки МАЗ.

В результате ДТП водителю иномарки и пяти пассажирам автобуса была оказана медицинская помощь.

Тат Гаспарян

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