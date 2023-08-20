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Коммерсантъ FM
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Украинские власти: в Херсоне поражен объект критической инфраструктуры

Глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне.

По его данным, за последние сутки в результате атак погиб один человек, еще один получил ранения. Всего было выпущено 14 снарядов, сообщил господин Прокудин.

Минобороны России сообщало о «комплексном огневом поражении» на Херсонском направлении днем вчера, 19 августа, сегодня об атаках на этой территории не сообщалось.

Что происходит на 543-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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