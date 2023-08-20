Арест экс-директора «ПАТП-1», ажиотаж вокруг бесплатных билетов на Юрия Башмета и планы сноса часовни в Угличе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часовня Александра Невского в Угличе

Фото: Афиша Ярославль | Явкурсе | Все мероприятия / «Вконтакте» Часовня Александра Невского в Угличе

Фото: Афиша Ярославль | Явкурсе | Все мероприятия / «Вконтакте»

По букве закона

Арестован бывший директор ярославского «ПАТП-1». Он останется под арестом до 20 октября.

Суд постановил вернуть рыбинским паркам статус охраняемой природной территории.

В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница Росреестра за взятки.

Полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшего памятника в Ростове.

Бывший директор ярославского фонда капремонта останется под стражей.

Суд признал лабораторию протеина виновной в загрязнении ручья в Великом.

Городская и региональная политика

В Ярославле могут возвести модульную поликлинику взамен закрытой.

Заммэра по ЖКХ в Ярославле прокомментировал отсутствие горячей воды.

В Ярославле разрушающийся Дом Дунаевых подешевел в два раза.

В Ярославской области госорганы будут выселять из исторических зданий.

В Угличе власти намерены снести часовню Александра Невского.

Выборы

Отозваны иски о снятии справедливороссов с выборов в гордуму Переславля.

Четыре кандидата в Яроблдуму отказались от борьбы.

Транспорт

Ярославское правительство покупает электробусы.

В Ярославле водителям старого общественного транспорта ввели повышенные зарплаты.

Культура и образование

25 августа на Советской площади Ярославля под руководством Юрия Башмета состоится представление. Бесплатные билеты закончились в первый же день и было принято решение напечатать дополнительные. Однако дополнительные будут раздавать через организации.

В вузах Ярославля подорожало обучение на внебюджетной основе на 5,5-7,5%.

Алла Чижова