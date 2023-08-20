Арест экс-директора «ПАТП-1», ажиотаж вокруг бесплатных билетов на Юрия Башмета и планы сноса часовни в Угличе

Часовня Александра Невского в Угличе
Фото: Афиша Ярославль | Явкурсе | Все мероприятия / «Вконтакте»
По букве закона
Арестован бывший директор ярославского «ПАТП-1». Он останется под арестом до 20 октября.
Суд постановил вернуть рыбинским паркам статус охраняемой природной территории.
В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница Росреестра за взятки.
Полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшего памятника в Ростове.
Бывший директор ярославского фонда капремонта останется под стражей.
Суд признал лабораторию протеина виновной в загрязнении ручья в Великом.
Городская и региональная политика
В Ярославле могут возвести модульную поликлинику взамен закрытой.
Заммэра по ЖКХ в Ярославле прокомментировал отсутствие горячей воды.
В Ярославле разрушающийся Дом Дунаевых подешевел в два раза.
В Ярославской области госорганы будут выселять из исторических зданий.
В Угличе власти намерены снести часовню Александра Невского.
Выборы
Отозваны иски о снятии справедливороссов с выборов в гордуму Переславля.
Четыре кандидата в Яроблдуму отказались от борьбы.
Транспорт
Ярославское правительство покупает электробусы.
В Ярославле водителям старого общественного транспорта ввели повышенные зарплаты.
Культура и образование
25 августа на Советской площади Ярославля под руководством Юрия Башмета состоится представление. Бесплатные билеты закончились в первый же день и было принято решение напечатать дополнительные. Однако дополнительные будут раздавать через организации.
В вузах Ярославля подорожало обучение на внебюджетной основе на 5,5-7,5%.