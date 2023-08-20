В Краснодаре возле театра драмы перекроют движение в День флага

В День флага, 22 августа, возле театра драмы имени Горького в Краснодаре ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Это необходимо для проведения торжественной церемонии поднятия флага РФ на Главной городской площади», — говорится в сообщении.

С 6:00 и до окончания мероприятия 22 августа перекроют участки улиц: им. Буденного от улицы Красной до Красноармейской; Красноармейскую от улицы Длинной до Буденного.

Эти участки начнут освобождать от транспорта с 22:00 21 августа.

Откроет праздничный день торжественная церемония поднятия Государственного флага. Гимн России исполнит русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» КМТО «Премьера». Афиша мероприятий опубликована на сайте администрации Краснодара.

Тат Гаспарян

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