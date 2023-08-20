МЧС: на Кубани продлили пожароопасный режим

В Краснодарском крае 20–21 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Местами на Кубани продлили режим высокой пожароопасности 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели рекомендуют не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер на открытых площадках.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «112», «01» или «101».

Тат Гаспарян

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