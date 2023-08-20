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Коммерсантъ FM
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Тайвань зафиксировал приближение к острову 45 воздушных судов и 9 кораблей Китая

Министерство обороны Тайваня в ежедневной сводке сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировало в зоне тайваньского пролива 45 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Согласно данным оборонного ведомства, из них 27 воздушных судов пересекли Тайваньский пролив в «срединной линии» и вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО.

«Сегодня к 6 утра (1:00 мск.— "Ъ") вокруг Тайваня было обнаружено 45 самолетов и 9 кораблей НОАК. 27 из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную ПВО Тайваня. Вооруженные силы Китайской Республики следили за ситуацией и поставили перед самолетами CAP, кораблями ВМС и ракетными комплексами наземного базирования задачу отреагировать на эти действия»,— говорится в сообщении Минобороны в Х (бывшая Twitter). По данным ведомства, это были истребители SU-30, транспортный самолет Y-9, многоцелевой вертолет Z-9, истребители J-10 и J-11.

19 августа ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели учения и патрулирование возле Тайваня. Китайские военные утверждают, что эти маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня и «вступающим в сговор с внешними силами с целью провокации».

Поводом для учений стало высказывание вице-президента Тайваня и главного претендента на пост президента на январских выборах Лая Циндэ во время его поездки в Парагвай, после которого он транзитом посетил США. Он заявил, что Тайвань — суверенная, независимая страна. Китай выразил «решительный протест» визиту в США «тайваньского сепаратиста».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тайвань изобрел для велосипеда».

Милена Костерева

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