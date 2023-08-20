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В Курске при попадании беспилотника в здание вокзала пострадали пять человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня ночью сообщил об атаке украинского беспилотника, который врезался в крышу здания железнодорожного вокзала. После этого кровля загорелась, а пять человек получили «легкие ранения от осколков стекол».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент, как написал в своем телеграм-канале глава региона, основные последствия удара устранены, пожар был ликвидирован в 3:46 утра.

По информации губернатора, на вокзале пострадали крыша, фасад и первая платформа. Также в результате взрывной волны повреждения получили зале ожидания и пешеходный тоннель. Поэтому сейчас вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны вокзала, без входа в его здание. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий, посадка ведется со второй и третьей платформ.

«Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления,- рассказал господин Старовойт. - Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтеры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда».

Губернатор поблагодарил все службы за оперативное реагирование на чрезвычайное происшествие.

Владимир Зоркий

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