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Коммерсантъ FM
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Больше 1,2 млн человек приняли участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга оценила число участников мероприятий в честь 300-летия города в 1,2 млн человек. Это 75% населения города.

Празднование проходило на нескольких площадках. Как отмечает мэрия, были побиты «рекорды посещаемости».

Празднование завершилось театрализованным концертом и фейерверком. На сцене выступили певица Валерия, хор Турецкого, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. Параллельно с этим проходила общегородская дискотека, где выступила группа «Дискотека авария». Над акваторией Городского пруда прошло лазерное шоу. Празднование завершилось десятиминутным фейерверком из 15 тыс. залпов.

В Екатеринбурге проживают около 1,6 млн человек. Такие данные мэрия приводила осенью 2022 года.

Леонид Уварчев

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