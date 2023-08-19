Главные новости за 19 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Геленджике пожарные потушили загоревшийся в ночь на субботу на площади 2 га сухостой, а в Анапе – камыш, загоревшийся в плавнях

В ночь на субботу российские военные сбили атаковавшую Крым украинскую зенитную ракету, запущенную из переработанного в ударный вариант комплекса ПВО С-200

За год спрос на жилье в новостройках в Краснодарском крае вырос на 20–40% в то время, как в соседнем Крыму число таких сделок сократилось на 38%. Эта ситуация вызвана опасениями покупателей в связи с ситуацией вокруг полуострова, сложной логистикой и осторожной политикой застройщиков.

Свыше 2,5 тыс. казаков Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска проходят военно-полевые сборы в Абинском районе

В Сочи произошли два ДТП с участием пассажирских автобусов: на краснополянской трассе и на хостинской дороге. В обоих авариях пострадало по трое пассажиров.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков ЖК «Тургеневский-2» в Новой Адыгее.

Заповедник Утриш в Анапе приостановил посещение экскурсионных маршрутов в период пожароопасного периода

Работа Керченской паромной переправы приостановлена с 20:00 до до 05.00 воскресенья.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram