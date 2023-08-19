«Яндекс Погода»: 20 августа в Черноземье будет без осадков, до +32°

В воскресенье на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода, а среднесуточная температура составит от +29° до +32°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего в воскресенье будет в Белгороде, где ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +32°. В остальных регионах 20 августа прогнозируется также погода с прояснениями: в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях температура поднимется до +29°, а в Курской и Воронежской - до +30°.

Владимир Зоркий