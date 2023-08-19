Над Белгородом сбит украинский беспилотник, обошлось без пострадавших

Министерство обороны РФ сообщило, что 19 августа около 14.00 над Белгородской область сбит БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, российская система ПВО сработал над Белгородом и Белгородским районом. «Воздушную цель» сбили на подлете к городу. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле»,- добавил глава региона.

За минувшие сутки ВСУ пытались более 135 раз атаковать Белгородчину, в том числе, неоднократно с помощью беспилотников.

Владимир Зоркий