На приюте у подножия горы Фишт в Адыгее начинается слет талантливой молодежи, сейчас участники добираются к месту слета через горную часть республики. Об этом сообщает глава Майкопа Геннадий Митрофанов.
Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова
Основные мероприятия слета состоятся в воскресенье, когда ребята встретятся у костра с руководством республики.
С пятницы участники слета добираются до мест проведения мероприятий. В частности, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил, что ребята из адыгейской столицы сейчас двигаются к приюту через горы к приюту «Фишт».
По данным республиканских властей, в этом году в слете примет участие порядка 400 человек из пяти регионов. Среди них представители всех городов и районов Адыгеи, а также делегации из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии.
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