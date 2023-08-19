На приюте у подножия горы Фишт в Адыгее начинается слет талантливой молодежи, сейчас участники добираются к месту слета через горную часть республики. Об этом сообщает глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Основные мероприятия слета состоятся в воскресенье, когда ребята встретятся у костра с руководством республики.

С пятницы участники слета добираются до мест проведения мероприятий. В частности, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил, что ребята из адыгейской столицы сейчас двигаются к приюту через горы к приюту «Фишт».

По данным республиканских властей, в этом году в слете примет участие порядка 400 человек из пяти регионов. Среди них представители всех городов и районов Адыгеи, а также делегации из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии.

Михаил Волкодав

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