Власти Горячего Ключа намерены прекратить поездки квадроциклистов на Шапошниковую поляну

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что в администрации города обсуждается возможность перекрытия доступа на Шапошниковую поляну для квадроциклистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

В своем Telegram-канале он рассказал, что вопрос о движении квадроциклов в районе Шапошниковой поляны был поднят в ходе приема местными жителями, которые пожаловались главе на то, что там изъезжены уже и пешеходные маршруты.

«Поручил проработать возможность перекрытия доступа к территории, также направить письмо в адрес Министерства природных ресурсов с целью принятия возможных мер к нарушителям. С учетом того, что Шапошникова поляна — это особо охраняемая природная территория, нужно обеспечить правовой режим ООПТ»,— написал мэр Горячего Ключа.

Также он рассказал о жалобах горожан, связанных с использованием электросамокатов в городе. Мэр сообщил, что дал подчиненным поручение поговорить с предпринимателем, который предоставляет их напрокат, и договориться с бизнесменом о сокращении скорости движения самокатов в районе аллеи тысячи сосен и городского парка.

Михаил Волкодав

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