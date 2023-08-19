Спортсменка из Туапсе одержала победу на турнире по парусному спорту в Армении

Спортсменка Полина Радько из Туапсинского района заняла первое место в международных соревнованиях по парусному спорту, которые прошли на озере Севан в Армении. Об этом сообщает пресс-служба администрации кубанского муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

В соревнованиях «Мемориал И. С. Исакова» приняли участие яхтсмены в возрасте от 9 до 21 года из России, Армении и Грузии. Полина Радько и Виктория Бондаренко представляли Туапсинский район Кубани в классе яхт «Луч мини». Полина обошла своих соперников и завоевала первое место.

Уточняется, что принять участие в соревнованиях девушкам помогли туапсинские предприниматели и местное отделение «Союза армян России».

Андрей Петров

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