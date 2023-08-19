Более 135 единиц боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области 18 августа

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины (ВСУ) за 18 августа. Всего было использовано не менее 137 единиц различных боеприпасов. Никто из гражданских лиц не пострадал, в Белгородском районе и Шебекинском горокруге были повреждены линии электропередач, а в Валуйском городском округе загорелось поле с пшеницей на площади 5 га. На данный момент огонь потушен.

В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка ВСУ выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – девять. Также в Журавлевке с беспилотника сбросили шесть взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино был сбит один беспилотник. По селу Наумовка зафиксировали 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в нем с БПЛА сбросили одно взрывное устройство.

В Борисовском районе по окраине села Березовка было выпущено восемь минометных снарядов.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Новопетровка – зафиксировано пять прилетов.

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка со стороны Украины выпустили три минометных снаряда, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено – шесть и десять минометных снарядов соответственно.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО «Град». Под артиллерийский обстрел попал и МАПП «Шебекино» – по нему зафиксировали семь прилетов.

Днем ранее украинские формирования использовали около ста боеприпасов для атак на Белгородчину.

Владимир Зоркий