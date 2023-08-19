Число сделок с жильем в новостройках на Кубани растет на фоне сокращения в Крыму

За год спрос на жилье в новостройках в Краснодарском крае вырос на 20–40% в то время, как в соседнем Крыму число таких сделок сократилось на 38%. Эта ситуация вызвана опасениями покупателей в связи с ситуацией вокруг полуострова, сложной логистикой и осторожной политикой застройщиков. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со ссылкой на данные «Циан.Аналитики» сообщается, что с июля минувшего года по конец июня текущего на первичном рынке Крыма и Севастополя было заключено 2,05 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на квартиры, что на 38% ниже показателя за предшествующие 12 месяцев. При этом в Краснодарском крае число заключенных ДДУ за год выросло на 40%, до 32 тыс.

Со ссылкой на портал Наш.Дом.РФ отмечается, что доля распроданных площадей от объема строительства в Крыму за год сократилась с 50 до 21%.

Директор «Этажи-Кубань» Вадим Камалов рассказал «Ъ», что значительная часть сделок в Краснодарском крае проводилась с херсонскими сертификатами, дающими право на приобретение жилья в рамках установленной нормы по утвержденной стоимости 88,7 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом он отметил, что спрос на жилье в Крыму ограничен из-за близости военных действий и общей неопределенности. Многие жители полуострова сами принимают решение о покупке жилья в Краснодарском крае, говорит эксперт.

Глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов, слова которого приводит «Ъ», считает, что на сделки с недвижимостью в Крыму влияет также сложная логистика. В Краснодарский край можно добраться через аэропорт Сочи, из Ставрополя и Минвод, а в Крым приходится ездить на поезде и автомобиле. При этом на фоне растущего спроса в Краснодарском крае кубанские застройщики запускают новые проекты, а в Крыму строительная активность ограничена.

Руководитель группы «ИнтерСтрой» Олег Леухин считает крымскую недвижимость недооцененной и привлекательной для вложений в то время, как перегретый ценник сочинской уже приводит к стагнации рынка. Крымские объекты видятся ему интересными для покупателей, но эксперт сомневается, что спрос на них восстановится до завершения боевых действий в близлежащих регионах.

Михаил Волкодав

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