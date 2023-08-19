В Верховной раде предложили узаконить запрет на территориальные уступки

В Верховную раду Украины был внесен законопроект, запрещающий территориальные уступки в рамках военного конфликта с Россией. Кроме этого, документ предусматривает вывод Черноморского флота с территории Крыма, вывод вооруженных сил России с территории Украины, а также защиту «нарушенных во время временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя» прав и свобод украинцев.

Законопроект был внесен 18 августа группой народных депутатов во главе с председателем рады Русланом Стефанчуком. В пояснительной записке к документу «деоккупация Крымского полуострова» называется «одной из ключевых задач» для властей Украины.

15 августа глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. В офисе украинского президента опровергли такую возможность, назвав уступки территорий недопустимыми.

Полина Мотызлевская