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Коммерсантъ FM
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Telegraph: Сунак отказался от масштабных перестановок в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сменит только тех министров, которые официально объявили о намерении покинуть пост, сообщает The Telegraph. По данным газеты, премьер отказался от планов масштабного обновления состава правительства.

Как ожидается, в отставку уйдет глава Минобороны Бен Уоллес, который еще в июле говорил о желании покинуть правительство. Его преемником издание называет замглавы Минфина Джона Глена. Также пост покинет замглавы Минздрава Уилл Квинс. Планируется, что о перестановках объявят до запланированного на 4 сентября возвращения депутатов с каникул.

В начале августа The Telegraph писала, что «планируется более широкая осенняя перезагрузка», которая будет включать перестановки в кабинете министров Великобритании. По данным СМИ, ожидался уход министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Терез Коффи, а также главы Минздрава Стива Баркли.

Лаура Кеффер

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